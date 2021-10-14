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Шоу-бизнес
Состояние тяжелое: Издыхающего в больнице Серова спасают гормонами

Состояние тяжелое: Издыхающего в больнице Серова спасают гормонами

Появились печальные данные о здоровье артиста. Александр Серов продолжает лечиться, но ему хуже.
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Исполнитель хита "Ты меня любишь" Александр Серов страдает из-за коронавирусной инфекции. На прошлой неделе 67-летний эстрадный артист угодил в больницу. По данным интернет-издания Mash, сейчас мужчина находится в реанимации, а его состояние тяжелое. Кроме того, врачи диагностировали у певца дыхательную недостаточность второй степени.

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 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

Согласно имеющимся сведениям, поражение легких знаменитости составляет 50-75%. Звездный мужчина сломлен одышкой, которая проявляется даже при стандартной деятельности организма.

Хуже всего то, что отрицательную динамику в борьбе с ковидом осложняет сахарный диабет мужчины. Расстройство обострилось из-за применения медиками гормональных препаратов. Кроме них, врачи используют в лечении антибиотики. Александр Серов по-прежнему не дышит самостоятельно, ему помогает кислородная маска. Несмотря на отрицательную динамику, состояние стабильное и певец в сознании.

Напомним, за здоровье артиста молится его экс-супруга Елена Аворес. Женщина объявила в Сети, что сильно озабочена здоровьем бывшего избранника и забыла все прошлые обиды. Попав в больницу, Александр Серов заставил переживать всю семью, родня певца не находит себе места. "Ты нам еще нужен! Живи!", — обратилась Елена к издыхающему в клинике музыканту.

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Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 15:15 Источник: Mash • Требует проверки
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