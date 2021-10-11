"Я обалдел": Николаев накинулся на пышногрудую красотку вместо жены

Композитор Игорь Николаев прилюдно заобнимал симпатичную особу. Парочка впечатлила Сергея Лазарева.

В семье Игоря Николаева тишь да гладь, Юлия Проскурякова сумела подарить мужу и любовь, и дочь, и душевный комфорт. Об измене любимой артист не помышлял, однако оторваться от ее нежного плеча ему все-таки удалось. Мужчина принял участие в шоу "Дуэты", по правилам которого для него подобрали тайную партнершу для исполнения песни. Почти сразу Игорь Николаев определил, что за женщина манит его сладким голоском. Ей оказалась Маша Распутина.

Парочке досталась композиция "Две звезды". Сначала артисты исполняли ее, не видя друг друга, так как мешала ширма. А когда Игорю Николаеву и Маше Распутиной все-таки разрешили встретиться без преград, радость переполнила композитора. Мужчина накинулся на пышногрудую красотку и заключил в свои объятия.

Поскольку артист чаще поет дуэтом с женой Юлией Проскуряковой, творческий тандем с Машей Распутиной стал для него приятным разнообразием. Игорь Николаев осыпал новую партнершу комплиментами, похвалив ее узнаваемый тембр.

Ведущие шоу "Дуэты" отметили, что выступление было потрясающим. "Невероятно, невероятно!" — заключил Николай Басков. Сергей Лазарев тоже на слова не поскупился. "Я обалдел еще за кулисами, когда увидел экспрессию вашу", — признался певец Игорю Николаеву и Маше Распутиной.