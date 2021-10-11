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Шоу-бизнес
"Я обалдел": Николаев накинулся на пышногрудую красотку вместо жены

"Я обалдел": Николаев накинулся на пышногрудую красотку вместо жены

Композитор Игорь Николаев прилюдно заобнимал симпатичную особу. Парочка впечатлила Сергея Лазарева.
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В семье Игоря Николаева тишь да гладь, Юлия Проскурякова сумела подарить мужу и любовь, и дочь, и душевный комфорт. Об измене любимой артист не помышлял, однако оторваться от ее нежного плеча ему все-таки удалось. Мужчина принял участие в шоу "Дуэты", по правилам которого для него подобрали тайную партнершу для исполнения песни. Почти сразу Игорь Николаев определил, что за женщина манит его сладким голоском. Ей оказалась Маша Распутина.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Маша Распутина

Маша Распутина певица

Парочке досталась композиция "Две звезды". Сначала артисты исполняли ее, не видя друг друга, так как мешала ширма. А когда Игорю Николаеву и Маше Распутиной все-таки разрешили встретиться без преград, радость переполнила композитора. Мужчина накинулся на пышногрудую красотку и заключил в свои объятия.

Поскольку артист чаще поет дуэтом с женой Юлией Проскуряковой, творческий тандем с Машей Распутиной стал для него приятным разнообразием. Игорь Николаев осыпал новую партнершу комплиментами, похвалив ее узнаваемый тембр.

Ведущие шоу "Дуэты" отметили, что выступление было потрясающим. "Невероятно, невероятно!" — заключил Николай Басков. Сергей Лазарев тоже на слова не поскупился. "Я обалдел еще за кулисами, когда увидел экспрессию вашу", — признался певец Игорю Николаеву и Маше Распутиной.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 октября 2021, 17:45 Источник: Россия-1/"Дуэты" ✓ Надежный источник
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