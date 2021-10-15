Работала уборщицей и росла в общежитии: кто такая новая возлюбленная Харламова

Харламов познакомился со своей избранницей еще до развода с Асмус

Восьмилетний брак актрисы Кристины Асмус и резидента "Comedy Club" Гарика Харламова распался в прошлом году. Развод звезд повлек за собой много сплетен, однако не так давно у поклонников пары появился новый повод для обсуждения. Сейчас фанаты то и дело говорят о новой пассии экс-супруга Асмус, с которой он уже успел выйти в свет.

Актриса Екатерина Ковальчук провела все детство в сыктывкарском общежитии. Там она росла вместе с матерью, сестрой и отчимом, а работать начала уже в школьные годы — денег в семье было немного. Как рассказала "КП-Петербург" подруга Екатерины, чтобы заработать хоть какие-то деньги на карманные расходы, девушке приходилось разносить газеты и подрабатывать уборщицей.

Правду о своей семье Ковальчук узнала только в 15 лет, когда мать рассказала ей, что актриса Анна Ковальчук из сериала "Тайны следствия" — ее родная сестра, а отчим ей не родной отец. Так девушка решила встретиться со своей родней и переехала в Санкт-Петербург к биологическому отцу. В культурной столице Екатерина поступила в актерский ВУЗ и начала свою карьеру.

Уже во время учебы Ковальчук получила первую роль в кино, но известность ей принес сериал "Крепостная". Харламова актриса встретила в прошлом году — пара познакомилась на съемках сериала "Гусар". Екатерина сразу обратила внимание на юмориста, однако он увлекся ей только после развода с Кристиной.

Ковальчук и Харламов перестали прятать свои отношения от общественности только этой осенью. Пара кажется очень счастливой, однако новую возлюбленную юмориста часто сравнивают с его бывшей женой. По словам подруги Екатерины, актрису это не обижает, к тому же, девушка не любит скандалы и обладает спокойным характером. Однако это не помешало ей предъявить свои права на возлюбленного в личном инстаграм-аккаунте, пусть и в шуточной форме.