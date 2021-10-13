"Он мой!": Любовница Харламова утерла нос выскочке Асмус

Актриса Катерина Ковальчук настойчиво присвоила Гарика Харламова у Кристины Асмус.

Пандемия коронавируса привела к распаду многих звездных пар, семья Гарика Харламова и Кристины Асмус тоже попала под удар. В 2020 году артистка и юморист заявили о разводе без объяснения причин. Многим казалось, что комик будет кусать локти и умолять жену вернуться, но он ловко переключился на новую пассию. Гарик Харламов закрутил роман с молодой красоткой Екатериной Ковальчук и теперь выглядит невероятно счастливым.

А вот Кристина Асмус никак не может избавиться от амплуа бывшей жены популярного шоумена и до сих пор пиарится на этом. То и дело в ее личном блоге проскальзывают комментарии про Гарика Харламова и распавшийся брак. Такое развитие событий взбодрило собственнические инстинкты Катерины Ковальчук. Девушка открыто заявила в инстаграм-истории о своих правах на мужчину.





Звезда записала видео во время романтичной посиделки с парнером в ресторане быстрого питания. Сначала Катерина Ковальчук долго снимала Гарика Харламова, а потом бросила резкую фразу. "Он мой!" — выразилась девушка с довольным видом. Впоследствии брюнетка уточнила, что речь идет о приготовленном хот-доге, хотя и так стало ясно, что претендует она больше на холостяка Харламова.



Так что недолго осталось Кристине Асмус почивать на лаврах большой любви звездного юмориста. В окружении Гарика Харламова поговаривают о его бурной страсти с Екатериной Ковальчук, которая вполне может перетечь в плодотворный брак.