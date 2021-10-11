"Тупая тупость": Харламов прилюдно поиздевался над Бузовой

В Сети бурно обсуждают очередной конфуз Ольги Бузовой. Гарик Харламов присоединился и посмеялся над ней.

Бывшая ведущая шоу "Дома-2" Ольга Бузова является одной из самых одиозных фигур российского шоу-бизнеса. Ее популярность растет прямо пропорционально глупостям, которые она делает. Многие удивляются ее популярности и не верят, что она действительно кому-то интересна. Но при этом Бузову часто называют "в каждой бочке затычкой", что подтверждает парадоксальную любовь ее фанатов.

Недавно Ольга Бузова стала ведущей нового шоу на ТНТ "Звезды в Африке". В одном из выпусков ведущая случайно сгенерировала странное утверждение, которое насмешило многих. "Когда кажется – значит не кажется", – заявила Бузова с умным лицом. После этого фанаты взорвались смехом. Ведь такого утверждения не существует. Более того, его смысл сомнителен.

Шоумен Гарик Харламов решил пошутить над коллегой и опубликовал в своем "Инстаграм" ролик с участием Бузовой.

После ее фразы в кадре появился фрагмент из фильма, где Дэвид Стейтем смеется и говорит "Какая дичь!". Действительно, пожалуй, именно дичь привлекает фанатов Бузовой к ее творчеству.

Сам комик назвал свое творение философской философией, намекая на стилистический абсурд фразы Ольги Бузовой. Поющая ведущая не смогла не прокомментировать шутку Гарика Харламова и решила защитить себя.

"А сколько смысла, если вдуматься!" – написала Ольга Бузова.

Также в комментариях отметился Стас Ярушин. Он заявил, что на программе ему постоянно приходилось выслушивать такую философию от Бузовой. Поклонники посочувствовали ему.

"Тупая тупость"; "Сестра Кличко", – написали фолловеры.