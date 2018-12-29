Крутой развлекался со свиньей под елкой

Именную елочку нарядил и Игорь Крутой. "Мы всегда празднуем Новый год в кругу друзей и близких, чаще всего на берегу океана, в Майами, – признался композитор и продюсер. – Очень часто к нам присоединяется мой старинный друг Игорь Николаев с семьей, да и многие другие коллеги по цеху и друзья. Главная традиция – хорошо и вкусно кушать и, конечно же, веселиться. А еще смотреть "Песню года". Следующий год для меня будет особенным, юбилейным, планов и проектов – масса. Хочу отметить свой 65-й день рождения несколькими большими концертами, а также, надеюсь, сделать что-то совместное с Аллой Пугачевой. Я надеюсь, получится снова поработать в тандеме, так что ждите!" Символ наступающего года – Свинью – маэстро пристроил на голову прямо на съемках!