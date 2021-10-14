"Самое больное место": Елена Яковлева разревелась от жалости к себе

В фан-аккаунте Елены Яковлевой в "Инстаграм" разместили ролик, на котором актриса плачет.



На черно-белых кадрах звезда со слезами на глазах поведала о личном. 60-летняя артистка с потекшей косметикой на лице трогательно высказалась. При этом ее голос сильно дрожал.

Сначала может показаться, что у Елены Яковлевой случилась какая-то беда. Но вскоре опасения развеиваются, поскольку на видео знаменитость лишь демонстрировала свое актерское мастерство. Артистка заявила, что может заплакать от собственного голоса, потому что ей становится себя жалко.

Елена Яковлева отметила, что она научилась делать это. "Нашла внутри себя самое больное место, и я все время туда нажимаю", – призналась звезда театра и кино. Поклонники пришли в восторг от таланта Елены Яковлевой. Они признались, что видео их заворожило. Фолловеры назвали актрису самой искренней и настоящей.

Напомним, Елена Яковлева более 30 лет счастлива в браке с коллегой Валерием Шальных. У звездной пары есть сын Денис. Молодого человека часто осуждают за многочисленные татуировки на теле и лице, что очень задевает артистку. Она всегда заступается за наследника, отвечая на нападки хейтеров в Сети.

Отметим, что в свои годы актриса прекрасно выглядит. Она следит за фигурой и не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов и косметологов. Кроме того, Елена Яковлева не стесняется говорить с публикой о возрастных изменениях.

