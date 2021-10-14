Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Четверг
14 октября
Лента новостей
20:55
Подмосковные врачи спасли проглотившего магниты ребенка
20:49
"Человеческие чувства ей не знакомы": оплеванный Шаляпин решил наказать Цымбалюк-Романовскую
20:36
В Рязанской области расследуют ритуальное убийство подростка
20:26
Эксперт Муратов: Зеленский уверенно осуществляет мечту Бандеры
20:12
Таможенники изъяли контрафакт автозапчастей на 14 миллионов рублей
20:03
"Самое больное место": Елена Яковлева разревелась от жалости к себе
19:47
Джаред Лето поздравил неизлечимо больную россиянку с днем рождения
19:35
"Он задел определенные вещи": злопамятный Пригожин напал на Шнурова
19:31
В Бурятии рабочие из Челябинска ограбили золотой прииск
19:21
США шантажируют Россию с помощью Украины из-за Китая – журналист Юсин
19:14
Запевший о мертвой жене Шаляпин объяснил странное заявление: Как же больно
18:33
Неопрятная борода, нечесаные волосы, тулуп: известный актер Маякин превратился в бездомного
18:23
Госсекретарь Совбеза Белоруссии: Тихановская – главный кандидат для Нюрнбергского процесса
18:23
Покровитель спустил на Лорак неприличную сумму: Она же женщина
17:48
"Плохо выглядит": вид оплывшего Преснякова вызвал оторопь
17:47
Скрывает боль?: состояние здоровья парящей в космосе Пересильд вызывает опасения
17:39
"Почему молчала?": годами битую солистку "Демо" вывели на чистую воду
17:25
Боже: Тяжелобольной сын Орбакайте внезапно истек кровью
17:18
Гормональные нарушения: врач нашел у Аллы Пугачевой серьезные проблемы
17:07
В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
17:00
"Меня это больше не травмирует": почему Снигирь много лет прятала ноги
16:50
Минус один: Сыгравший Джеймса Бонда актер полюбил гейские утехи
16:30
"Это такой наркотик": близкая подруга указала на зависимость оказавшегося на грани Леонтьева
16:19
Минусы и геморрой: как Миронова живет с молодым мужем и сыном за городом
16:19
Жена сделала заявление о смертельно больном Юдашкине
15:59
Игривого Костюшкина засняли во время поцелуя с Лолитой: Как смачно!
15:58
Прилюдно избитую дочь Распутиной пнули за наглый обман
15:54
"Тишина и покой": заявившая о разводе Высоцкая заикнулась о личном счастье
15:27
Похож на Петросяна: изменившийся Малахов шокировал россиян
15:25
"Повезло": Что стало с Хмельницкой и ее детьми после ухода Кеосаяна
15:17
Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Гаркалина
15:16
"Вы в своем уме?": Романец отказалась брать пасынка на отдых
15:15
Состояние тяжелое: Издыхающего в больнице Серова спасают гормонами
14:59
Дало "побочки": Бьянка о загулах и запрещенных веществах
14:41
Народ пришел в восторг от сообщения Медведевой о беременности
14:41
"Задолбали!": Рудова взвыла из-за новых имплантов в груди
14:37
"Уйдет из жизни": Проклятая в монастыре Собчак несет страшную опасность
14:25
У 67-летнего Крутого оказался самый крутой TikTok-хаус в стране
14:23
"Я выпивала одна": после смерти мужа Беседина пристрастилась к алкоголю
14:12
В Кремле прокомментировали заявление депутата об отмене пенсионной реформы
14:11
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье
14:10
Ролан Быков утащил сиденье автобуса и угодил в драку: забавные моменты со съемок "Буратино"
14:10
Спрятавшая лицо Мельникова о разрыве с выпивохой Смольяниновым: Дно
13:49
Всплыло фото сияющей Бородиной с цветами: Курбан подарил
13:48
"Ого!": Звезда "6 кадров" Медведева предстала в "интересном положении"
13:44
"Мы это заслужили": Подольская с Пресняковым сбежали от детей
13:43
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
13:42
На звезду "Улиц разбитых фонарей" напали в центре Москвы
13:41
Юная звезда "Голоса" стала наследницей 87-летней Брижит Бардо
13:23
Губерниев оплевал Бузову за вранье: Кто вы такая?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Одевается в подделки на рынке!" Цымбалюк-Романовская сдала с потрохами фрика Шаляпина
Снявшейся в голливудском фильме Бузовой вручили награду "Мисс Вселенная"
"Я Ольга Бузова, и другой такой нет": певица взорвалась из-за сравнения с Пугачевой
Милосердная Бузова раздает деньги направо и налево: Оплатила роды и помогла купить квартиру
Милонов выказался о "распятии" покинувшей аварию Собчак
"Залил дерьмом все столы": оконфузившийся Басков испортил праздник Буйнову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Самое больное место": Елена Яковлева разревелась от жалости к себе

"Самое больное место": Елена Яковлева разревелась от жалости к себе

В фан-аккаунте Елены Яковлевой в "Инстаграм" разместили ролик, на котором актриса плачет.
прочитано 471 раз

На черно-белых кадрах звезда со слезами на глазах поведала о личном. 60-летняя артистка с потекшей косметикой на лице трогательно высказалась. При этом ее голос сильно дрожал.

ПО ТЕМЕ

"Прежняя Елена лучше": россияне не узнали изменившуюся Яковлеву

"Грустная и уставшая": честное фото Яковлевой ошарашило россиян

 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Сначала может показаться, что у Елены Яковлевой случилась какая-то беда. Но вскоре опасения развеиваются, поскольку на видео знаменитость лишь демонстрировала свое актерское мастерство. Артистка заявила, что может заплакать от собственного голоса, потому что ей становится себя жалко.

Елена Яковлева отметила, что она научилась делать это. "Нашла внутри себя самое больное место, и я все время туда нажимаю", – призналась звезда театра и кино. Поклонники пришли в восторг от таланта Елены Яковлевой. Они признались, что видео их заворожило. Фолловеры назвали актрису самой искренней и настоящей.

Напомним, Елена Яковлева более 30 лет счастлива в браке с коллегой Валерием Шальных. У звездной пары есть сын Денис. Молодого человека часто осуждают за многочисленные татуировки на теле и лице, что очень задевает артистку. Она всегда заступается за наследника, отвечая на нападки хейтеров в Сети.

Отметим, что в свои годы актриса прекрасно выглядит. Она следит за фигурой и не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов и косметологов. Кроме того, Елена Яковлева не стесняется говорить с публикой о возрастных изменениях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 20:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обколотая донельзя дочка Славы показала свои прелести

Наследница удивила народ
Шоу-бизнес

"Я выпивала одна": после смерти мужа Беседина пристрастилась к алкоголю

Женщина пыталась справиться с горем
Шоу-бизнес

"Плохо выглядит": вид оплывшего Преснякова вызвал оторопь

Артист сильно растолстел
Шоу-бизнес

На звезду "Улиц разбитых фонарей" напали в центре Москвы

Злоумышленники украли драгоценности

Гороскоп

Кто ты из героев сериала "Игра в кальмара"? Подскажет знак зодиака
Успейте до 5 ноября: астролог назвала список вещей, которые нужно сделать для счастья
Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года

Здоровье

В Кремле озвучили условие перехода к жестким мерам в борьбе с коронавирусом
Названы самые большие очаги коронвируса в Подмосковье
Абсолютный рекорд: в России за сутки ковидом заболели больше 31 тысячи человек
Британцам пришлось извиняться перед производителями "Спутника V" из-за лжи о вакцине

Спорт

Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Регионы

В Рязанской области расследуют ритуальное убийство подростка
В Московской области провели 17 тысяч рейдов по проверке соблюдения масочного режима
В Ростовской области комбайнер подорвался на снаряде времен ВОВ
В Домодедово у приезжего нашли 4 килограмма наркотика
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+