"Прежняя Елена лучше": россияне не узнали изменившуюся Яковлеву

Елена Яковлева шокировала поклонников своим преображением. Артистка предложила оценить ее новую внешность.

Актриса разместила в своем микроблоге фото, которое пришлось не по душе публике. Почитатели таланта звезды привыкли видеть ее в привычном образе: немного волнистые волосы, слегка подкрашенные глаза, неяркая помада.

На сей раз 60-леняя Елена Яковлева предстала яркой белозубой блондинкой. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что такой образ знаменитости не к лицу. Многие отметили, что сначала не узнали артистку, подумав, что это телеведущая Лера Кудрявцева.

"Прежняя Елена лучше", "Елена, вернитесь", – высказались фолловеры. Они попросили звезду театра и кино оставить свою прежнюю внешность без изменений.

Отметим, что в свои годы актриса прекрасно выглядит. Она следит за фигурой и не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов и косметологов. Кроме того, Елена Яковлева не стесняется говорить с публикой о возрастных изменениях. Знаменитость признавалась, что ее раздражают морщины, и она не хочет стареть. Вместе с тем звезда понимает, что старение неизбежно, и нужно научиться принимать себя в любом возрасте.

Напомним, Елена Яковлева уже 31 год счастлива в браке с коллегой Валерием Шальных. Чета демонстрирует идиллию и гармонию. У актеров есть сын Денис. Молодой человек стал знаменит своими многочисленными татуировками на теле, за что многие его осуждают.

