"Это такой наркотик": близкая подруга указала на зависимость оказавшегося на грани Леонтьева

Артистка заявила, что исполнитель привык переносить недуги на ногах. Именно его самоотверженность некоторые считают причиной того, что 72-летний Валерий Леонтьев очень тяжело переносит коронавирус.
По словам Ольг Ломовой, сцена — это "своего рода, наркотик" для звезды. Будучи фанатом своего дела, певец пренебрегал своим самочувствием. Так, когда артист травмировал колено, то не делал паузу между выступлениями.
Приятельница знаменитости убеждена, что подобное отношение к себе у Валерия Леонтьева — из-за гиперответственности, передает Пятый канал. Он не может повести публику, которая пришла на его концерт и коллектив, который в случае отмены шоу недополучит денег.
Экс-солистка шоу-балета звезды не помнит, чтобы певец хоть раз брал больничный. Даже, страдая от какого-либо недуга, он выходил на сцену, и окружающие даже не подозревали, что с артистом что-то не так.
По поводу ковида подруга Валерия Леонтьева ответила однозначно — она допускает, что певец мог проигнорировать начальные симптомы болезни, веря, что все обойдется.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Валерий Леонтьев госпитализирован. Однако его директор опроверг информацию о том, что он в больнице. По словам представителя звезды, певец находится дома и чувствует себя не настолько плохо, как пишут журналисты.
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