Раскрыты детали связи зараженных Леонтьева и Серова

Не так давно стало известно, что 72-летний Валерий Леонтьев якобы заразился коронавирусной инфекцией. Накануне его директор прокомментировал ситуацию.

Представитель артиста опроверг информацию об экстренной госпитализации знаменитости. Он отметил, что исполнитель сейчас находится дома и чувствует себя вовсе не так плохо, как пишут в СМИ. По тревожным сообщениям журналистов, поклонники были убеждены, что исполнитель лежит в больнице в тяжелом состоянии.

К госпитализации Валерия Леонтьева были и предпосылки. Еще до новостей о пребывании в больничной палате некоторые издания писали о том, что самочувствие артиста оставляет желать лучшего. Якобы он заболел, страдает от кашля и плохо себя чувствует. Однако после слов директора поклонники выдохнули.

Ситуация изменилась после поста Игоря Крутого. Как сообщает "Пятый канал", артист опубликовал обращение к поклонникам и рассказал о болезни своего друга, артиста Александра Серова. В комментариях исполнителю тут же начали желать удачи и скорейшего выздоровления. Некоторые вспомнили и о тяжелобольном коллеге.

Комментаторы указали, что Валерий Леонтьев тоже заразился коронавирусной инфекцией. Игорь Яковлевич тут же вступил с ними в диалог и отметил, что он якобы лежит в одной больнице с Серовым. Обнародования подобной связи не ожидал никто. Теперь публика гадает, где искать правду: в словах директора или звездного друга артиста?

