Директор раскрыл правду о госпитализации Леонтьева

Концертный директор Борис Чигирев отреагировал на известие о том, что Валерий Леонтьев загремел в больницу.



Представитель рассказал о самочувствии певца. Он успокоил поклонников и опроверг данные о госпитализации. Чигирев заявил, что исполнитель находится дома, живой и здоровый, передает RT.

Ранее в СМИ появились тревожные сообщения о том, что 72-летний Валерий Леонтьев попал в клинику с коронавирусом. Говорилось о том, что его состояние оценивается как средней тяжести.

Сообщалось, что в последнее время звезда чувствовала себя неважно. Якобы у музыканта были кашель и слабость, поднялась высокая температура. По данным источников, певец сначала лечился самостоятельно, принимая какие-то препараты, но после того, как ПЦР-тест показал положительный результат, исполнитель экстренно был госпитализирован.

Как писали "Дни.ру", ранее Валерий Леонтьев дебютировал в качестве наставника шоу "Голос 60+". Также стало известно, что в последнее время певцу сделали две серьезные операции, но затем он прошел реабилитацию и отдохнул от работы, о чем давно мечтал, и смог с новыми силами вернуться в строй.

