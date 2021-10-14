"Сразу заткнулись бы": Решетова взорвалась из-за слухов о новом мужчине

В Сети распространяются довольно занятные версии о новом избраннике 25-летней модели. Недавно люди выяснили, что им может быть влиятельный чеченский предприниматель по имени Батыр, который, кстати уже женат и имеет детей. Пользователи даже предположили, что брюнетке теперь придется выбирать: быть любовницей или стать второй женой. Впрочем, сама Анастасия Решетова крайне возмущена подобными слухами.
В Сторис своего инстаграм-аккаунта модель написала гневный ответ всем тем, кому так интересна ее личная жизнь. Женщина отметила, что стоило ей лишь на несколько дней приехать в Москву, как появилась "очередная порция левого вброса". Анастасия Решетова даже предположила, что кто-то заинтересованный в этом деле проплачивает подобные слухи.
"Если бы вы знали правду, то сразу бы заткнулись," – взорвалась возмущенная модель.
Анастасия подчеркнула, что оправдываться она не будет и рассказывать о своей личной жизни не собирается. Модель настоятельно попросила подписчиков избрать себе новый объект для обсуждения и пиара. Изобретательные догадки пользователей о новом мужчине теперь вызывают у экс-избранницы Тимати даже не грусть, а просто смех.
Напомним, ранее Анастасию Решетову даже уличили в подражании жене нового любовника.
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