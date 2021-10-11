Что стало с Решетовой после расставания с Тимати

После разрыва с музыкантом Анастасия Решетова предстает в совершенно разных образах: то верующей мусульманки, то сексапильной светской львицы. Дизайнер Андрей Волконский проанализировал внешний вид экс-возлюбленной рэпера Тимати.





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