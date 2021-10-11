Что стало с Решетовой после расставания с Тимати

Эксперт констатировал, что с певцом знаменитость придерживалась дерзкого стиля: мини, ботфорты, много кожаных вещей и шелка. Но после расставания с отцом своего сына модель изменилась.
Анастасия Решетова стала носить длинные платья. В частности, в священный месяц Рамадан она вышла в свет в платье-халате и с черным хиджабом на голове. Вместе с тем модель всегда старается так или иначе продемонстрировать свои женственные формы.
Носит светская львица и брюки в сочетании с боди и топами. Также она иногда отдает предпочтение мини-шортам. Еще одна слабость Анастасии Решетовой – блестящие наряды. Свои образы она любит дополнять различными аксессуарами, – как правило, массивными.
И все же, по мнению поклонников, любимый цвет модели – черный. В целом дизайнер пришел к выводу, что все образы знаменитости эффектны, независимо от того, скромно или дерзко она одета.
Напомним, Тимати и Анастасия Решетова официально расстались накануне начала съемок шоу "Холостяк". Рэпер решил участвовать в проекте в тайне от матери своего сына Ратмира. Модель до последнего надеялась воссоединиться с музыкантом, но его выходка стала последней каплей. Недавно модель призналась, что приняла ислам.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Абдоминопластику стоит ли делать
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Актеры полетели в космос
Хочу кемпинг