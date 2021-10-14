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Шоу-бизнес
Бывшая жена тяжелобольного Серова молится за его здоровье: Живи!

Бывшая жена тяжелобольного Серова молится за его здоровье: Живи!

За здоровье Александра Серова сейчас волнуется вся страна. Не так давно стало известно, что 67-летний певец госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
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Долгое время о состоянии артиста не говорил никто. Поклонники отчаянно пытались выведать детали у его дочери, но в своем блоге она говорила только о музыке и увлечениях. В какой-то момент молчание прервал Игорь Крутой, а затем и наследница все-таки опубликовала пост. Теперь появились неожиданные данные.

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 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

Бывшая жена Александра Серова опубликовала трогательное видео и рассказала, что вся семья молится за здоровье исполнителя. На кадрах их общая дочь танцует на свадьбе с любимым отцом. Она отметила, что и ее супруг, Максим, активно принимает участие во всех событиях и верит только в лучшее. Елена Аворес указала, что постоянная забота и мыли о бывшем супруге стали частью ее жизни сейчас.

По словам Елены, когда случается беда, тут же забываются все обиды. Именно поэтому сейчас все родственники объединились, чтобы помочь знаменитости. Аворес подчеркнула, что исполнителя любит огромное количество людей. Ты нам ещё нужен! Живи!" – написала она.

Напомним, уже несколько дней Александр Серов находится в реанимации. Пока врачи оценивают его состояние как "стабильно тяжелое", о прогнозах речи все еще не идет. Девятого октября исполнитель был доставлен в лечебное учреждение с поражение 75 процентов легких.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2021, 10:32 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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