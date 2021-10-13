Исчезнувшая дочь рассказала о страшной болезни Серова: Проходит интенсивное лечение

Коллеги и друзья знаменитости активно рассказывали о ситуации в Сети и призывали поклонников молиться за здоровье исполнителя. Поклонники оказались крайне обеспокоены и решили поинтересоваться деталями ситуации. Для этого они обратились к дочери исполнителя.
Однако на многочисленные комментарии под постами начинающая певица реагировать не стала. Она опубликовала несколько постов о своей жизни и музыке. Подписчики спросили, почему в момент, когда все пишут о тяжелом состоянии Александра Серова, его дочь рассказывает о своих увлечениях. Единственной реакцией Мишель Серовой стал ответ на публикацию Игоря Крутого.
Композитор рассказал, что 67-летнего исполнителя перевели из реанимации. Он отметил, что крайне переживает за друга и верит в то, что вскоре он снова встанет на ноги и будет готов к новым свершениям. "Спасибо", – прокомментировала публикацию дочь артиста.
Теперь, судя по всему, исчезнувшая наследница знаменитости поняла, что молчать и дальше будет не совсем корректно по отношению к переживающей публике. Она опубликовала пост с совместным снимком с папой. Мишель рассказала, что получила много вопросов и благодарна каждому за поддержку. По словам певицы, сейчас Александр Серов находится под наблюдением врачей и "проходит интенсивное лечение". Вся семья убеждена, что все будет хорошо, и знаменитость очень скоро встанет на ноги.
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