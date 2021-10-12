Собчак раскрыла детали допроса о смертельном ДТП

На днях ведущая Ксения Собчак вляпалась в жуткую историю со смертельным исходом. Звезду вызвали на допрос.

ЧП произошло в Краснодарском крае 9 октября. Машина, водитель которой вез российскую телеведущую Ксению Собчак в аэропорт, выехала на встречку и столкнулась с другим автомобилем.

В результате аварии один человек скончался на месте, второй в реанимации. Ксения Собчак покинула место происшествия сразу после аварии. Она мотивировала это тем, что сильно опаздывала. Ее действия вызвали резонанс, после чего на ведущую обрушился негатив.

Сегодня Ксению Анатольевну вызвали на допрос в МВД. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале. Собчак возмущена тем, как шел процесс. По ее словам, он не имел отношения к делу. Собчак добавила, что сотрудники МВД специально сняли ее на видео для журналистов и заявила, что знает, для чего "все это делается".

По данным телеграм-канала Shot, ведущая на допросе заявила, что не смотрела на дорогу на момент столкновения и общалась с кем-то на платформе сервиса "Зум". Также она сказала, что не просила своего водителя прибавить скорость, это была лишь его инициатива. По словам Ксении Собчак, она уехала с места аварии только после того, как убедилась, что пострадавшим вызвали скорую помощь.