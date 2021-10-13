"Вы вообще в своем уме?": экс-супруга солиста Little Big взвыла из-за угроз

Экс-избранница солиста Little Big поделилась наболевшим с поклонниками в своем инстаграм-аккаунте. Она не понимает, откуда у людей столько ненависти к ней.
По словам знаменитости, ей пишут много гадостей, а некоторые злопыхатели и вовсе говорят, что следят за ней. Они знают адрес экс-супруги певца и номер авто. Хейтеры предупреждают Ирину, чтобы она не говорила лишнего, иначе ей будет плохо.
Артистка заявила, что устала от злости недоброжелателей. Смелая призвала оставить ее в покое и начать заниматься своей жизнью. "Вы вообще в своем уме там все?", — взвыла из-за угроз экс-возлюбленная солиста Little Big.
Ирина Смелая добавила, что буллинг и преследование очень страшны. Она призвала пользователей Сети не замалчивать свои проблемы, а бороться с этим. Хейтерам же она пожелала найти свое счастье и не лезть к другим людям.
Напомним, Илья Прусикин закрутил роман с коллегой по группе Little Big Софьей Таюрской. Он не стесняется демонстрировать публике прелести своей возлюбленной. С недавнего времени парочка стала позволять себе различные шалости в Сети. Так, ранее в сторис исполнителя появился снимок практически обнаженной избранницы.
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?