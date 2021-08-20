"Прямоугольные колени и целлюлитные бедра": солист Little Big публично унизил возлюбленную

После того, как пара перестала скрывать свои романтические отношения от поклонников, влюбленные стали позволять себе различные шалости в Сети. Например, недавно в Сторис Ильи появилось фото практически обнаженной Софьи. Фронтмен Little Big показал, как его избранница, облаченная в одни лишь мини-трусики, хлопочет не кухне.
Смелый снимок привлек внимание скандально известного блогера Лены Миро. Она разместила откровенное фото в своем блоге в LiveJournal и подробно разобрала все анатомические подробности обнажившейся исполнительницы. Миро нашла ягодицы Таюрской крепкими, но никак не привлекательными, и посчитала, что Прусикин просто унизил возлюбленную, показывая такие снимки широкой публике.
"Помимо квадратных ягодиц, Илья продемонстрировал и все остальные прелести. Кусочек вислой сиси, короткие голени, прямоугольные колени и целлюлитные бедра жены," – описала увиденное Миро.
Блогерша добавила, что группа Little Big прославилась лишь благодаря своему танцору, коллектив так и не попал на "Евровидение", а теперь солист группы пытается выехать на пятой точке своей возлюбленной. По скромному мнению Миро, в таком виде Таюрская имеет право ходить только дома, а показывать такие нелицеприятные вещи аудитории уж точно не стоит.
Ранее "Дни.ру" также писали о том, солистка Little Big вызвала отторжение своим откровенным видом.
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