Ира Смелая ответила на роман Прусикина и Таюрской

Ире Смелой приписывают отношения с танцором Даниилом Патлаха.

После скандала вокруг романа Прусикина и Таюрской все ждали ответную реакцию экс-супруги солиста "Little Big" Ирины. Однако публично она никак не высказалась. В одном из интервью Илья Прусикин заявил, что между ними сохранились теплые отношения, и бывшие возлюбленные часто видятся, потому что воспитывают сына Добрыню.

После официального заявления Ильи и Сони в сети поползли слухи о возможных новых отношениях Смелой. Поклонники приписывают ей роман со звездой шоу "Танцы" Даниилом Патлаха. При это сами артисты еще не подтвердили эту информацию.

На одном из светских мероприятий в Санкт-Петербурге Ира и Даниил появились вместе. После чего смелая опубликовала совместную фотографию с пассией в личном блоге, чем еще больше подогрела интерес к вероятному союзу. На фото парень трепетно целует девушку.

Журналисты попытались расспросить танцора о романе с Ириной. Но артист ответил дерзко и неоднозначно:

"На самом деле мы познакомились за пару часов до этого мероприятия в супермаркете, я выбирал питьевой йогурт, а Ира – нижнее белье. Я рассказал ей, что люблю собак и ковры, потому что они задают стиль всей комнате, а также помог выбрать трусики. А она решила меня пригласить на ковровую дорожку... С удовольствием рассказал бы, что было дальше, но бармен что-то подмешал мне в апероль, и я очнулся в Воронеже на крыше гаража без документов".