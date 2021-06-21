"Передергивает от отвращения": полуголой солистке-разлучнице из Little Big плюнули в лицо

Слухи о романе пары появились еще в прошлом году после того, как фронтмен объявил о разводе с женой Ирой Смелой. Тогда многие решили, что артист решил оставить семью не просто так, а ради фигуристой коллеги по группе.
Влюбленные почти год держали оборону, а недавно Соня Таюрская в интервью Ксении Собчак все же созналась: она действительно встречается с Ильей Прусикиным. Однако даже после рассказа о том, как начались их отношения, девушка не избавилась от клейма разлучницы.
Лена Миро высказала свою точку зрения на роман солистов Little Big. Скандальный блогер не стала обсуждать сплетни, а сосредоточилась на инстаграм-странице Софьи Таюрской. На днях девушка опубликовала "Сторис", в которой публично призналась в любви Илье Прусикину.
Журналистка отметила, что не понимает отношений пары, так как артистка продолжает публиковать "горячий" контент: фото, на которых она изображена без одежды. "Но если ты говоришь "Люблю", на какую целевую аудиторию рассчитана твоя обнаженная грудь? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – недоумевает Лена Миро.
Блогер не обошла стороной и совместную фотографию пары. На снимке Илья Прусикин прикрывает голый бюст Сони Таюрской. "Я люблю эстетику тела. Мужскую, женскую -– это неважно. Но глядя, как голый мужик в постели мнет влюбленную в него грудь, меня передёргивает от отвращения", – написала Лена Миро.
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