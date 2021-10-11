"Надо было привиться!": Крутой о состоянии попавшего в реанимацию с ковидом 67-летнего Серова

В конце прошлой недели стало известно, что 67-летний певец Александр Серов госпитализирован в тяжелом состоянии с Covid-19. Писали, что у артиста поражено 75% легких. О состоянии музыканта сегодня рассказал его друг и земляк – композитор Игорь Крутой – за кулисами концерта памяти Арно Бабаджаняна в Кремле.

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