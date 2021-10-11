"Надо было привиться!": Крутой о состоянии попавшего в реанимацию с ковидом 67-летнего Серова

Сообщалось, что Серов угодил в реанимацию московской клиники и находится в кислородной маске.
"Он был в реанимации, но уже не там – я с ним созванивался, – рассказал Крутой. – Конечно, надо было привиться от ковида – я ведь говорил ему. Все равно тогда болезнь протекает легче. Я вот, например, сам вакцинировался и Сашку просил".
Много писали о том, что Александр Серов якобы находится в частной клинике в Подмосковье. "Он лежит в военном госпитале", – прояснил ситуацию Крутой.
"Сашка, выздоравливай! – обратился композитор при помощи СМИ к другу. – Впрочем, я тебе это и лично скажу!" Игорь Яковлевич очень надеется, что певец скоро вернется на сцену.
Напомним, в 1989 году Александр Серов впервые снялся в кино, в художественном фильме Александра Косарева "Сувенир для прокурора", исполнив в картине песни Игоря Крутого на стихи Александра Косарева "Миг удачи" и "Как мне быть". А в 2004-м вышел видеоклип в исполнении Серова "Давай друг друга украдем", автором музыки которого является Игорь Крутой.
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