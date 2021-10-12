Плюнувшую на тяжелобольного Серова дочь схватили за горло

Наследницу угодившего в реанимацию певца заставили ответить. Дочь Александра Серова поразила народ своим равнодушием.

Исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" мучается в больнице с коронавирусом, пытаясь вырваться из лап коварного недуга. Коллеги всячески поддержали Александра Серова добрыми пожеланиями в соцсетях, призывая народ к молитвам. Россияне прониклись бедой знаменитого певца и решили узнать о состоянии мужчины через его дочь Мишель. Однако девушка не подняла тему здоровья родственника в личном блоге, написав лишь об увлечениях и музыке.

Народ возмутил настрой Мишель Серовой, поэтому ее осыпали упреками в равнодушии к отцу. "Она, кажется, даже не знает, что папа болен", "Мишель, вы какие-то странные посты выставляете о хобби, когда ваш отец в реанимации", — объявили пользователи Сети.

В итоге обвинения схватили девушку за горло — ей пришлось хоть как-то отреагировать на всеобщий ажиотаж. На комментарии с вопросами о состоянии певца она так и не ответила, зато открыто поблагодарила Игоря Крутого за пост о болезни Александра Серова. "Спасибо", — коротко, но исчерпывающе выразилась Мишель.

Напомним, Игорь Крутой сообщил, что 67-летнего певца уже перевели из реанимации. Композитор очень переживает за друга и надеется, что Александр Серов быстро встанет на ноги и вернется к концертной деятельности.