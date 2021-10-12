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Шоу-бизнес
Милонов выказался о "распятии" покинувшей аварию Собчак

Милонов выказался о "распятии" покинувшей аварию Собчак

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал громком ДТП с участием Ксении Собчак на трассе в Сочи. В частности, он высказался о том, как относится к тому, что ведущая спешно покинула место аварии.
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Политик вступился за теледиву. Он считает, что Ксения Собчак не совершила ничего противозаконного в той злополучной ситуации. Милонов отметил, что сначала надо поставить себя на место другого человека, а не стараться его "распять".

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Виталий Валентинович Милонов

Виталий Валентинович Милонов депутат Госдумы

Депутат добавил, что Милонов отметил, что подобная ситуация могла произойти с любым человеком, а пассажир не должен отвечать за действия водителя. Кроме того, политик заявил, что, скорее всего, журналистка не умеет оказывать помощь пострадавшим, поэтому ничего не могла сделать.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак явилась на допрос по резонансному делу. Она была вызвана в полицию в качестве свидетеля попавшего в ДТП в Сочи Mercedes.

Напомним, смертельная авария произошла 9 октября. Mercedes, в котором ехала звездная блондинка, совершая обгон, выехал на встречку и столкнулся в другой машиной. В результате от полученных травм на месте скончалась 35-летняя женщина, еще двое человек пострадали.

Ксения Собчак рассказывала, что получила в результате ДТП множественные травмы и сотрясение мозга. Отметим, что на знаменитость обрушился шквал негатива от россиян. Многие считают, что телеведущая должна была дождаться полицейских и скорую помощь, прежде чем покидать место трагедии.

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Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 12 октября 2021, 18:28 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость873499
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Милонов такая же <цензура>, поэтому и оправдывает
Гость873265
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Авторитет!!!!!! Так важно нам знать мнение Милонова!!!!! Что, больше не о чем написать?
1

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