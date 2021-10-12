Вскрылась правда о состоянии водителя Собчак в момент аварии

В частности, стало известно, в каком состоянии был водитель Mercedes, на котором ехала телеведущая. Мужчина принял на себя вину в трагедии.
Выяснилось, что он был абсолютно трезв, Также в правоохранительных органах рассказали, что и другой водитель, с машиной которого столкнулся Mercedes, не принимал алкоголь перед поездкой.
Водитель звездной блондинки управлял арендованным автомобилем. На линию он вышел здоровым и на самочувствие не жаловался. Его отправили под домашний арест сроком на два месяца.
Как писали "Дни.ру", в Москве начался допрос по громкому делу. Ксения Собчак и остальные свидетели смертельного ДТП уже предстали перед стражами порядка. Ранее стало известно, что в результате аварии журналистка получила множественные травмы и сотрясение мозга.
Напомним, ДТП случилось 9 октября по пути из Адлера в Красную Поляну. Mercedes Ксении Собчак выехал на встречку и врезался в Volkswagen. Пассажирка легковой машины умерла от полученных травм. Теледива покинула место аварии практически сразу после столкновения машин. Звезда отправилась в аэропорт, чтобы улететь домой.
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