Сбежавшая с места ДТП Собчак прибыла на допрос

Источник в правоохранительных органах рассказал, что знаменитость уже явилась на допрос. Он проходит в здании ГСУ МВД по Москве. Ведущая поведает все известные ей обстоятельства трагедии.
Ранее стало известно, что в качестве свидетелей к стражам порядка вызваны все пассажиры, находившиеся в салоне автомобиля Mercedes. В нем ехала и Ксения Собчак. После смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.
Как писали "Дни.ру", авария произошла 9 октября на трассе в Сочи. Водитель Mercedes выехал на встречку для обгона, что стало причиной столкновения машины с другим авто. Одна из пассажирок погибла. Теледива быстро покинула место ДТП и улетела из города.
Позже звезда заявила, что все равно ничем бы не смогла помочь пострадавшим. Также Ксения Собчак сообщила, что у нее диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Авария вызвала широкий резонанс у общественности. Народ разделился на два лагеря. Одни обвиняют Ксению Собчак в черствости, считая, что неэтично было покидать место трагедии так быстро. Другие же защищают ведущую, аргументируя это тем, что теледива пережила шок и вовсе не была обязана ждать приезда скорой помощи и полиции.
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