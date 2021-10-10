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Шоу-бизнес
Сбежавшую с места жуткой аварии Собчак публично освистали: На месте остался труп

Сбежавшую с места жуткой аварии Собчак публично освистали: На месте остался труп

Лена Миро высказала свое мнение относительно аварии в Сочи.
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Скандально известная блогер не смогла пройти мимо происшествия, в котором непосредственное участие приняла экс-ведущая "ДОМа-2". Накануне вечером Собчак со своим помощником ехала в такси в аэропорт. Она приезжала в Сочи по работе и уже должна была улетать. По данным СМИ, Ксения опаздывала на самолет, потому водитель торопился. Он выскочил на встречную полосу, что повлекло за собой аварию.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Автомобиль столкнулся с машиной из встречного потока, которую от удара сильно занесло, она врезалась в микроавтобус. В салоне были водитель и пассажиры. Женщина на переднем сидении скончалась на месте, двое госпитализированы. Из машины Собчак никто не пострадал, она просто пересела в другое авто и уехала в аэропорт.

Лена Миро публично освистала Ксению, отметив, что ее поведение было крайне неправильным. Во-первых, считает Миро, Собчак могла бы возразить водителю, который собрался ехать по "встречке". "На месте остался труп женщины. Еще два человека в больнице (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – констатирует Миро, указывая, что Ксения Анатольевна могла бы и остаться на месте ДТП.

Сама Собчак никаких комментариев по поводу произошедшего не дала. Она продолжает вести соцсети, не акцентируя внимание на ситуации. Этот факт тоже показался Лене Миро оскорбительным.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
10 октября 2021, 16:33 Источник: Живой Журнал ✓ Надежный источник
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Шнуров бросил беременную жену ради вечеринки с Собчак

комментарии

Ответить:

Гость868955
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Эта гниль блевотная Собачатина уже давно начала свое падение с высокой лестницы своей ,еще тогда не скандальной , популярности.ЕЕ будто жизнь наказывает,если кто помнит,за трагедию в "Дом-2",где парень остался инвалидом ,а она тогда посмеялась,мол...подумаешь какой-то парень.По сей день помню ее усмешку.Я верю,что правило бумеранга никто не в силах отменить.
Гость871133
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Про сотрясение мозга и многочисленные ушибы врёт.как сивый мерин,то и удрала цокая копытами.
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