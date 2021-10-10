Сбежавшую с места жуткой аварии Собчак публично освистали: На месте остался труп

Скандально известная блогер не смогла пройти мимо происшествия, в котором непосредственное участие приняла экс-ведущая "ДОМа-2". Накануне вечером Собчак со своим помощником ехала в такси в аэропорт. Она приезжала в Сочи по работе и уже должна была улетать. По данным СМИ, Ксения опаздывала на самолет, потому водитель торопился. Он выскочил на встречную полосу, что повлекло за собой аварию.
Автомобиль столкнулся с машиной из встречного потока, которую от удара сильно занесло, она врезалась в микроавтобус. В салоне были водитель и пассажиры. Женщина на переднем сидении скончалась на месте, двое госпитализированы. Из машины Собчак никто не пострадал, она просто пересела в другое авто и уехала в аэропорт.
Лена Миро публично освистала Ксению, отметив, что ее поведение было крайне неправильным. Во-первых, считает Миро, Собчак могла бы возразить водителю, который собрался ехать по "встречке". "На месте остался труп женщины. Еще два человека в больнице (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – констатирует Миро, указывая, что Ксения Анатольевна могла бы и остаться на месте ДТП.
Сама Собчак никаких комментариев по поводу произошедшего не дала. Она продолжает вести соцсети, не акцентируя внимание на ситуации. Этот факт тоже показался Лене Миро оскорбительным.
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