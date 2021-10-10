"Сотрясение мозга и многочисленные травмы": Собчак вышла на связь после смертельного ДТП

Сегодня стало известно, что Ксения Собчак попала в ДТП. Об этом она сообщила сама.

Ксения Собчак рассказала, что попала в ужасное ДТП, в котором погибли люди. Все произошло в городе Сочи, где находилась телеведущая по работе. Известно, что сейчас она уже находится в Москве.

Ксения Собчак ехала на машине. Важно заметить, что за рулем была не она и не ее личный водитель. Столкновение произошло в тот момент, когда "блондинка в шоколаде" вела переговоры в конфиренции по "Zoom". По ее словам, где-то даже должно было сохраниться видео, которое может подтвердить, что она говорит правду.

После того, как машины столкнулись, жена Богомолова потеряла сознание и не смогла самостоятельно покинуть автомобиль. В этом ей помогла ее ассистентка, которая в тот момент находилась вместе с ней.

Врачи, которые прибыли на место аварии, предлагали экс-кандидату в Президенты госпитализироваться, но та отказалась, аргументировав это тем, что хочет улететь в столицу, чтобы увидеться с сыном. Как только она встретилась семьей, ее увезли на обследование внутренних органов и головного мозга.

По предварительным данным, у ведущей "Осторожно Собчак" обнаружили сотрясение мозга. Также на ее теле нашли ушибы.

"Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы", – подтвердила информацию Ксения Собчак.

Также она сообщила, что ее шокировал тот факт, что в аварии есть погибшие. Она пообещала, что обязательно свяжется с их родными.