Решительный мужчина приехал на свидание к Яковлевой через всю страну

Елена Яковлева рассказала о съемках в дебютном кино молодого режиссера.

Звезда "Каменской" поделилась неожиданными для поклонников фактами со съемок фильма "Далекие близкие". Это первый полнометражный фильм молодого режиссера Ивана Сосина. В основе картины – трогательная история двух немолодых людей. Познакомившихся в Интернете.

Главного героя и героиню Яковлевой объединяет общее хобби – они оба любят заниматься огородом. Именно на этой почве мужчина и женщина из разных уголков страны начинают общаться. Вскоре воздыхатель решает лично познакомиться с героиней Елены Яковлевой и отправляется к ней на свидание через всю страну. Решительного мужчину в поездке сопровождает сын.

Сама же артистка призналась, что история героев ей не близка. Елена Алексеевна призналась, что современные технологии так и нет освоила. Звезда шутит, что на своем современном смартфоне использует "только две кнопки – зелененькую и красненькую".

Недавно поклонники Елены Яковлевой узнали радостную новость – культовый сериал о полицейской с артисткой в главной роли ждет продолжение. О новом сезоне "Каменской" рассказала лично Александра Маринина – создательница книг, по которым снимают сериал. Прошлый сезон вышел 10 лет назад, дата съемок продолжения пока не назначена.