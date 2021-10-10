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Шоу-бизнес
Решительный мужчина приехал на свидание к Яковлевой через всю страну

Решительный мужчина приехал на свидание к Яковлевой через всю страну

Елена Яковлева рассказала о съемках в дебютном кино молодого режиссера.
прочитано 480 раз

Звезда "Каменской" поделилась неожиданными для поклонников фактами со съемок фильма "Далекие близкие". Это первый полнометражный фильм молодого режиссера Ивана Сосина. В основе картины – трогательная история двух немолодых людей. Познакомившихся в Интернете.

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Елена Алексеевна Яковлева актриса

Главного героя и героиню Яковлевой объединяет общее хобби – они оба любят заниматься огородом. Именно на этой почве мужчина и женщина из разных уголков страны начинают общаться. Вскоре воздыхатель решает лично познакомиться с героиней Елены Яковлевой и отправляется к ней на свидание через всю страну. Решительного мужчину в поездке сопровождает сын.

Сама же артистка призналась, что история героев ей не близка. Елена Алексеевна призналась, что современные технологии так и нет освоила. Звезда шутит, что на своем современном смартфоне использует "только две кнопки – зелененькую и красненькую".

Недавно поклонники Елены Яковлевой узнали радостную новость – культовый сериал о полицейской с артисткой в главной роли ждет продолжение. О новом сезоне "Каменской" рассказала лично Александра Маринина – создательница книг, по которым снимают сериал. Прошлый сезон вышел 10 лет назад, дата съемок продолжения пока не назначена.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
10 октября 2021, 04:03 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
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Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок

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