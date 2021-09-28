Объявлено о выходе продолжения сериала "Каменская"

Сценарий новой части уже готов, говорит Александра Маринина.

Писательница Александра Маринина пообщалась с журналистами. Репортеры пересеклись с литературным деятелем на книжной ярмарке в Москве. Автор истории о подполковнике милиции Анастасии Каменской презентовала свое новое детище – детектив "Отдаленные последствия".

Маринина сообщила, что сериал "Каменская" ждет продолжение. Полюбившиеся зрителям герои скоро вернутся на экраны. Уже готов сценарий новой части многосерийной ленты. Дату старта производства седьмого сезона Александра сообщить не смогла – ее еще не назначили.

Напомним, сериал "Каменская" выходил на экраны с 2000-го по 2011 год. Сценарий проекта основан на серии книг писательницы Александры Марининой.

Главную роль в картине, подполковника Каменской, исполняла актриса Елена Яковлева. Будет ли артистка участвовать в продолжении – пока не известно. Между тем несколько лет назад Яковлева говорила в интервью, что с удовольствием снимется в новом сезоне "Каменской", если ей предложат.

Отметим, работа Елены Яковлевой в сериале "Каменская" была удостоена нескольких престижных кинонаград. Например, ТЭФИ за главную женскую роль в сериале и приз X Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!" в номинации "Лучшая актриса телесериала".