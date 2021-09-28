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Сериалы
Объявлено о выходе продолжения сериала "Каменская"

Объявлено о выходе продолжения сериала "Каменская"

Сценарий новой части уже готов, говорит Александра Маринина.
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Писательница Александра Маринина пообщалась с журналистами. Репортеры пересеклись с литературным деятелем на книжной ярмарке в Москве. Автор истории о подполковнике милиции Анастасии Каменской презентовала свое новое детище – детектив "Отдаленные последствия".

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Маринина сообщила, что сериал "Каменская" ждет продолжение. Полюбившиеся зрителям герои скоро вернутся на экраны. Уже готов сценарий новой части многосерийной ленты. Дату старта производства седьмого сезона Александра сообщить не смогла – ее еще не назначили.

Напомним, сериал "Каменская" выходил на экраны с 2000-го по 2011 год. Сценарий проекта основан на серии книг писательницы Александры Марининой.

Главную роль в картине, подполковника Каменской, исполняла актриса Елена Яковлева. Будет ли артистка участвовать в продолжении – пока не известно. Между тем несколько лет назад Яковлева говорила в интервью, что с удовольствием снимется в новом сезоне "Каменской", если ей предложат.

Отметим, работа Елены Яковлевой в сериале "Каменская" была удостоена нескольких престижных кинонаград. Например, ТЭФИ за главную женскую роль в сериале и приз X Всероссийского кинофестиваля "Виват кино России!" в номинации "Лучшая актриса телесериала".

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 28 сентября 2021, 14:41 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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