Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду

Пластический хирург Александр Вдовин профессиональным взглядом оценил внешность 72-летней Аллы Пугачевой.



Медики советовали Примадонне больше не прибегать к пластике из-за проблем с сердцем и возраста. Однако, по мнению специалиста, звезда не прислушалась к рекомендациям врачей. Артистка никогда и не скрывала, что неоднократно ложилась под нож хирургов.

Вдовин считает, что, судя по всему, Алла Пугачева в свое время сделала несколько подтяжек и блефаропластик. Также, уверен эксперт, она регулярно делает уходовые процедуры, прибегает к инъекционным и аппаратным методикам.

Кроме того, хирург отметил, что уже не может вспомнить, сколько лет знаменитости. По его словам, если раньше внешность исполнительницы вызывала вопросы и придирки, но теперь Алла Пугачева выглядит идеально. Он предположил, что звезда сделала эндоскопический лифтинг лба и SMAS-лифтинг средней и нижней зон лица.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян тоже высказался о внешнем виде певицы. По словам специалиста, следы операции на лице Аллы Пугачевой есть, но это не пластическая хирургия, а косметология. По его словам, артистке увеличили губы, дали контур углам челюсти и подбородку. По мнению Алексаняна, знаменитости это не идет.

