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Шоу-бизнес
Накатили с утра: еле волочащих ноги Николаева и Преснякова сняли на улице

Накатили с утра: еле волочащих ноги Николаева и Преснякова сняли на улице

Игорь Николаев рассказал забавную историю из своей жизни. Она произошла с музыкантом и его другом в США.
прочитано 1940 раз

Певец любит вспоминать молодые годы. Он опубликовал в своем микроблоге архивный снимок, на котором изображен с коллегой Владимиром Пресняковым.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

На фото они бредут по улице Нью-Йорка, волоча ноги. Выглядят оба, мягко говоря, уставшими. Русских товарищей сопровождает знаменитый музыкант Билли Джоэл. Игорь Николаев поведал, что они направлялись через Централ парк в кафе. Артисты едва успевали за американской звездой.

По словам Игоря Николаева, перед этим они были в гостях у Джоэла и "с утра пораньше накатили за русско-американскую дружбу". Также он рассказал, что в руках нес тяжелую видеокамеру и пластинку, которую ему подарил американец.

Поклонники пришли в восторг от фото и нахлынувшей ностальгии по тем далеким годам. Они отметили, что певцы выглядят довольно модно.

Как писали "Дни.ру", ранее композитор Игорь Крутой на шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" рассказал о происшествии, которое в свое время случилось с Наташей Королевой и Игорем Николаевым. По словам композитора, его друзей обманул мошенник. Певец накопил деньги на квартиру и хотел обменять их на валюту. Но человек, который предложил им это сделать, подсунул им мелкие купюры. В итоге они остались без денег и недвижимости.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 21:21 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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