"Ты в психушке, что ли?": брошенного женой-пенсионеркой Солнцева сняли на унитазе

Гоген Солнцев тяжело переживает развод с Екатериной Терешкович. После очередного постав в соцсети поклонники всерьез забеспокоились о его душевном состоянии.



На сей раз шоумен разместил в своем инстаграм-аккаунте фото на унитазе в общественном туалете. Снимок он снабдил глубокомысленной подписью на тему прошлого и будущего.

Фолловеры удивились подобным контентом и заподозрили, что гоген Солнцев не смог справиться с переживаниями и оказался в психиатрической клинике. "Гоген, ты в психушке, что ли?", – поинтересовался один из подписчиков.

Артист не стал отвечать на многочисленные вопросы пользователей соцсети. Напомним, пенсионерка бросила эпатажную знаменитость, что сильно ударило по самолюбию Гогена Солнцева. Наболевшим он делится в своем микроблоге, интересуясь, как справиться с депрессией и обрушивая на экс-избранницу свой гнев.

Брак Екатерины Терешкович и Гогена Солнцева просуществовал пять лет. Недавно пенсионерка заявила, что супруг давно перестал удовлетворять ее в сексе, хоть она сделала ради его внимания несколько тяжелых пластических операций. Поклонники считают, что после расставания Гоген Солнцев продолжает любить пенсионерку и все время вспоминает о ней.

Так, ранее шоумен опубликовал фото, на котором предстал рядом с пнем, на котором было изображено человеческое лицо. Подписчики уверены, пень похож на Екатерину.