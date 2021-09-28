"Фляга течь дала": Солнцев показал памятник предавшей его пенсионерке-жене

Недавно Гоген Солнцев остался один, заявив о предательстве престарелой жены. Но отпустить Катю так и не смог.

Несмотря на постоянные скандалы и разборки в прямом эфире, российский шоумен Гоген Солнцев и его пенсионерка жена Катя Терешкович прожили вместе пять лет.

Недавно женщина бросила своего одиозного супруга. Она заявила, что Гоген давно не удовлетворяет ее. А ведь именно ради этого она мучала себя бесконечными пластическими операциями и диетами.

О расставании жена Гогена Солнцева объявила в эфире популярного телешоу. Шоумен был шокирован таким поворотом. После шоу он обвинил жену в предательстве.

"Никак я не мог ожидать от этого клоуна пеннивайса то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту, началась глубокая депрессия и апатия.... Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день.... Предают даже самые близкие. Но их предательства бьют как – то прямо в самое сердце..." – писал Гоген Солнцев.

Фанаты считают, что после расставания Гоген Солнцев продолжает любить свою вторую половинку и все время вспоминает о ней.



На днях в своем "Инстаграм" Солнцев опубликовал фото, на котором предстал рядом с пнем, на котором было изображено человеческое лицо. Подписчики уверены, пень похож на Катю... Кто-то даже предположил, что это памятник бросившей его жене.

"Катюхе памятник поставил? Не, ну а че, похожа"; "У тебя по-моему фляга течь дала. Тебе надо лечиться", – написали фолловеры.