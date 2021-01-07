"Деградация жанра": известный артист крепко приложил Петросяна

Ранее Юрий Лоза в пух и прах разнес долгожданный концерт престарелого комика. Поговаривали, что это было первое выступление Евгения Петросяна после десяти месяцев заточения. Похоже, что коллеги не смогли по достоинству оценить творческий порыв артиста.

К обсуждениям присоединился и Михаил Церишенко. Советский актер-юморист высказал противоположную точку зрения и встал на защиту давнего коллеги. По словам бывшего участника "Кривого зеркала", не все российские артисты знают свое место.

Вот и Юрий Лоза подступился к чужой территории. Церишенко добавил, что каждый может высказывать негативное мнение без выдвижения важных альтернативных решений. К слову, Михаил отметил, что исполнитель хита "Плот" находится в поиске своей аудитории и потихоньку сходит с ума.

"Юмористы ищут – есть более удачные шутки, есть менее удачные. Это не повод говорить о деградации жанра. Ничего не меняется в нашей стране – все знают, как лечить, как играть в футбол или в хоккей, а теперь еще, оказывается, знают, как правильно шутить", – подытожил Церишенко.

Напомним, Юрий Лоза заявил, что все творчество устаревших артистов можно охарактеризовать как "смехояма". А вот молодящийся Евгений Петросян всего лишь попал под удар разъяренного музыканта, так как "читал по бумажке всеми известные анекдоты из интернета".