Асмус после пышного торжества оправдала Харламова: Праздновал день рождения дочери отдельно от тела

Единственной дочери комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус исполнилось семь лет. Для маленькой Анастасии устроили пышное торжество. На празднике присутствовали оба родителя девочки. Кристина и Гарик вместе с малышкой задували свечи на огромном торте.
После вечеринки Асмус обнаружила в СМИ множество публикаций, в которых утверждалось, что Харламов проигнорировал день рождения чада. Актрису эти статьи возмутили.
В "Инстаграм" артистка обратилась к журналистам. Кристина отметила, что представители СМИ "тухло" сработали. Актриса посоветовала подходить к делу с большей фантазией. Знаменитость даже придумала пару интересных заголовков для новых материалов: "Пьяный Гарик Харламов поздравил сына" и "Гарик Бульдог Харламов праздновал день рождения дочери отдельно от тела".
Кристина Асмус обратилась к подписчикам своего микроблога. Актриса попросила пользователей Сети помочь СМИ и написать в комментариях еще варианты заголовков.
"День рождения прошел без Харламова, потому что Асмус боялась, что он все сожрет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Гарик Харламов пришел на день рождения, но не к той дочери!", "Потому что Гарик переехал с вещами к Гузеевой и стал Свахой", "Тимур Батруддинов не отпустил Гарика Харламова на день Рождения дочери!" - фантазировали интернет-пользователи.
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