"Когда он мужем был, попроще было": Асмус намекнула на воссоединение с Харламовым

Вчера Кристина Асмус рассказала, что не успела сделать покупки к Новому году, поэтому вынуждена все делать в последний момент. "Стоять в адских пробках, очередях, ничего не успевать, злиться", – прокомментировала неприятную ситуацию она. Однако оказалось, что самым сложным решением стало то, которого никто не ожидал от артистки, передает телеканал "360".
Актриса выложила историю, которая сильно впечатлила подписчиков. На кадрах из торгового центра она написала: "Уже третий час ищу бывшему мужу подарок. Че-т когда он мужем был, с этим попроще было" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). Поклонники были удивлены: неужели Кристина специально выложила фото, чтобы намекнуть о скором возвращении Гарика Харламова в семью?
Недавно Кристина Асмус кардинально сменила имидж, чем также вызвала множество вопросов и подозрений. Теперь звезда яркая брюнетка. Пользователи отмечают, что темный цвет волос идет ей не меньше, чем привычный светлый, однако интересуются причинами такого внезапного решения.
Напомним, о расставании всеми любимой пары стало известно летом 2020 года. Кристина Асмус и Гарик Харламов прожили вместе семь лет. У них есть общая дочь Настя.
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