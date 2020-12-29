"Каждый зарабатывает, как может": Харламов поглумился над Куценко

В своем "Инстаграм" Гарик Харламов опубликовал несколько фото, на которых предстали его коллеги по миру шоу-бизнеса Павел Воля, Гоша Куценко, Моргенштерн, Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов. Всех их Гарик в саркастической манере разыграл.
Юморист сделал акцент на то, что в уходящем году многие звезды остались без основного дохода, ведь из-за эпидемии коронавируса концерты и другие массовые мероприятия по распоряжению Роспотребнадзора были отменены.
В тексте публикации Гарик Харламов отметил, что сейчас будет рекламировать услуги своих друзей, чтобы они не жили впроголодь в такой сложный год. "Каждый зарабатывает как может", – написал Гарик.
"Видеопоздравление от Павла Воли. Любимые шутки, монологи, признание в любви, репетиторство по стендапу", – подколол Павла Волю Гарик Харламов.
"Целитель в третьем поколении, сертифицированный колдун, магистр белой магии, отворот, приворот, поворот, заворот", – написал на фотографии Гоши Куценко Гарик Харламов.
Стоит отметить, что после развода с Кристиной Асмус шуточки у Гарика стали немного скучнее. Об этом ранее говорили и его коллеги по миру шоу-бизнеса. Возможно, сатирику просто не хватает ласки.
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