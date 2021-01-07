Болезнь уложила ослабевшую Сябитову в постель

Роза Сябитова в личном блоге рассказала, что вместо того, чтобы отмечать новогодние праздники, лежит в постели. Как оказалось, артистку подвело здоровье, и она пока не знает, когда вернется в прежний ритм жизни.

По словам знаменитости, у нее есть уникальное свойство. Как только организм понимает, что перегружен, то в буквальном смысле укладывает Розу Сябитову в постель. Как отметила артистка, по-другому она не может, так как трудоголик.

Впрочем, в таком случае звезда все же соглашается на отдых, послушно выключает телефон и ложится. "Для меня наступает сезон эфирного и физического молчания", – говорит телеведущая. По словам свахи, все праздники она проводит в кровати. Артистка пока не знает, когда вернется в работу.

Поклонники пожелали Розе Сябитовой скорейшего восстановления. "Хороший друг нужен свой, чтобы вместе чудить в самом хорошем смысле слова, и правда можно обычного простого мужчину уютного для души! Желаю! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сон-самое хорошее лекарство", "Очень вас понимаю, вы так выкладываетесь на передаче, отдыхайте, Роза, сил набирайтесь!" – написали в комментариях.

Напомним, ранее Роза Сябитова усомнилась в том, что молодоженов Илью Авербуха и Лизу Арзамасову ждет семейное счастье. По мнению телесвахи, разница в возрасте обязательно скажется на отношениях в паре.