Сябитова отказалась от любви с ровесником сына: Не хочу сексуальные отношения

Розе Сябитовой через пару месяцев исполнится 59 лет, она может похвастаться чудесными детьми и прекрасной карьерой. В личном блоге телеведущая порассуждала на тему отношений с молодыми парнями.

По словам телесвахи, в современном мире идет тенденция "на понижение", то есть большая разница в возрасте уже мало кого смущает. Если раньше в основном мужчины преклонных лет выбирали в подруги молоденьких, то теперь и женщины не отстают.

По словам Розы Сябитовой, многие парни считают, что им очень повезло, если у них случается роман с дамой за пятьдесят. Оно и понятно: в этом возрасте женщины уже всего добились, им не нужно растить детей и думать о том, как выйти замуж – они просто хотят получать удовольствие от жизни. "Эти женщины зачастую отлично выглядят, они здоровы, умны, активны, сексуальны и с ними интересно", – пишет телесваха.

Роза Сябитова согласна, что после пятидесяти есть желание просто искать способы насладиться собой и миром вокруг. Именно поэтому отношения со зрелыми дамами очень приятны. Однако коллега Ларисы Гузеевой для себя не хотела бы подобный формат любви.

По словам телеведущей, ее внутренние установки не позволяют заводить интрижки с молоденькими. "Не хочу сексуальные отношения с молодым мужчиной, который является ровесником моего сына", – отметила Роза Сябитова.

Поклонницы точку зрения свахи поддержали. "Абсолютно согласна и не приемлю отношений с молодым человеком даже если лет на 15 моложе ухоженной женщины (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодые ребята всегда хороши, до тех пор пока разница в возрасте не видна так явно.. когда тебе могут сказать, "О как твой сын вырос! Уже и институт закончил?" – написали в комментариях.