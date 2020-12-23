"Прогавкаете всю жизнь": Сябитова заткнула рот участнице "Давай поженимся!" матерщиной

Во вторник, 22 декабря 2020 года, в эфир вышел выпуск шоу "Давай поженимся!", в котором приняла участие 29-летняя учительница музыки Янина. Во время беседы с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой девушка призналась, что разочаровалась в мужчинах после неудачных романов.
Янина дала понять, что ищет консервативного однолюба, которые примет ее со всеми причудами. А девушка, действительно, ведет себя странно. В студии "Давай поженимся" она появилась в костюме коровы. Во время съемок невеста отказывалась слушать советы Гузеевой и Сябитовой и постоянно перебивала.
В какой-то момент у свахи закончилось терпение. Роза заявила, что мужчины не видят в Янине жену. Девушка сочла высказывание Сябитовой оскорбительным, поэтому старалась помешать ей завершить мысль. Соведущая Гузеевой не выдержала и употребила несколько нецензурных слов, чтобы заткнуть рот участнице шоу.
Несмотря на перепалку, Лариса Гузеева все-таки посоветовала девушке одного из трех мужчин, а Роза Сябитова, напротив, не увидела в этом смысла. "Гавкайте дальше. Прогавкаете всю свою жизнь", – отрезала сваха.
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