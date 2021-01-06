Известный певец дал Петросяну под дых

Начало с того, что певец публично высказался о трансляции новогодних передач на федеральных каналах. По мнению музыкального деятеля, жалкие потуги юмористов острить на одни и те же темы вызывают лишь сострадание.
Юрий Лоза подытожил, что все творчество устаревших артистов можно охарактеризовать как "смехояма". Больше всего досталось молодящемуся Евгению Петросяну. Певец отметил, что комик способен лишь на чтение по бумажке всеми известных анекдотов из социальных сетей.
"То, что творилось последние несколько дней, вызывало у меня острое чувство сострадания к создателям и участникам различных якобы "ржачных" шоу. Апофеозом "смехоямы" стало выступление Петросяна, читавшего подборку анекдотов из Интернета", – прокомментировал Юрий.
Многочисленная аудитория сразу же согласилась с исполнителем и добавила, что "вся эта аншлаговская петросяновщина" давно не сопоставима с адекватным юмором. Пользователи заметили, что большинство шуток были на тему новогоднего пьянства.
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