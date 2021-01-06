Известный певец дал Петросяну под дых

Накануне Евгений Петросян провел первый сольный концерт после десяти месяцев заточения. Однако не все представители российского шоу-бизнеса были рады подобному мероприятию. К слову, Юрий Лоза и вовсе разнес комика за чтение анекдотов из интернета.

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