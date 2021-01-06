Сбежавшая из России Бородина пожаловалась на проблемы

Ксения Бородина сбежала из России на праздники. Как и многие звезды, артистка отправилась на Мальдивы – одно из немногих открытых направлений для туристов. Девушка полетела на отдых с семьей, однако теперь жалеет.

По словам звезды, ей острова не очень нравятся. Также артистка страдает из-за разницы в часовых поясах. Несмотря на то, что телеведущая прилетела несколько дней назад, ей до сих пор не удается наладить сон. Как отметила знаменитость, каждый раз, когда она подносит голову к подушке, начинаются проблемы.

Ксения Бородина добавила, что мысли не покидают ее даже в отпуске, и это выводит из себя. Артистка не хочет прибегать к помощи лекарств, помогающих заснуть, так как в прошлом году они испортили ей режим. По словам звезды, у нее никогда не было проблем со сном, но год назад после путешествия в Гонконг и Таиланд начались сложности.

"Причем , когда совсем бессонница, это я хожу по дому до утра, я тут я как в бреду (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ксения Бородина в целом телеведущая не в восторге от Мальдив, так как считает, что это не ее место, но на безрыбье и рак рыба, как говорится.

По словам артистки, она любит "ленивый" отдых, именно поэтому решила отправиться на острова. Также, как отметила звезда, дети в восторге от океана и солнца, а это самое главное.