"Я делаю свою работу": Спилберг рассказала о завистливых нападках Бородиной

Осенью блогер Саша Спилберг стала постоянной ведущей проекта "Дом-2". Девушке пришлось непросто: многие поклонники шоу возмутились появлением человека из интернета в любимой передаче. Оказалось, даже коллеги не поддержали Сашу.

Летом Саша появилась на лобном месте в качестве временной ведущей. Ксения Бородина утверждает, что поклонники просили ее уволить новенькую. Однако сама звезда не только не стала защищать блогера, но и подлила масла в огонь "Я делаю свою работу. Спасибо, что любите и доверяете мне, а остальное – не ко мне", — безразлично ответила она всем интересующимся.

Фанаты сразу же выдвинули три предположения. Ксения либо боится, что ее место займет новенькая, либо Саша ей не нравится, а может быть и то, и другое. Спилберг рассказала, что уважает Ксению, но была шокирована ее реакцией. "Я не приемлю в своей рабочей этике топить коллег, с кем лично даже не знакома. Уверена, что мы скоро познакомимся вживую", – высказалась она. "Я никакого негатива в сторону этого человека не проявляла. Я человека уважаю, потому что у нее огромный опыт в работе. Она 16 лет на проекте", - поделилась Саша.

Через несколько месяцев после летнего дебюта блогер подписала контракт с телеканалом "ТНТ". Много негатива она получила и от своих подписчиков: они недовольны тем, что их интернет-любимица теперь работает в реалити-шоу с неоднозначной репутацией. Сама Спилберг рассказала, что решение далось ей непросто.



"Я не была знакома с проектом. Слышала только о большом количестве скандалов", – отметила она. Саше пришлось внимательно изучить всю информацию, и девушка пришла к выводу: "проект сильно причесали". "Там практически нет мата, он весь запикан, нет эротических сцен", – пояснила она.