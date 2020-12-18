"Я делаю свою работу": Спилберг рассказала о завистливых нападках Бородиной

Летом Саша появилась на лобном месте в качестве временной ведущей. Ксения Бородина утверждает, что поклонники просили ее уволить новенькую. Однако сама звезда не только не стала защищать блогера, но и подлила масла в огонь "Я делаю свою работу. Спасибо, что любите и доверяете мне, а остальное – не ко мне", — безразлично ответила она всем интересующимся.
Фанаты сразу же выдвинули три предположения. Ксения либо боится, что ее место займет новенькая, либо Саша ей не нравится, а может быть и то, и другое. Спилберг рассказала, что уважает Ксению, но была шокирована ее реакцией. "Я не приемлю в своей рабочей этике топить коллег, с кем лично даже не знакома. Уверена, что мы скоро познакомимся вживую", – высказалась она. "Я никакого негатива в сторону этого человека не проявляла. Я человека уважаю, потому что у нее огромный опыт в работе. Она 16 лет на проекте", - поделилась Саша.
Через несколько месяцев после
летнего дебюта блогер подписала контракт с телеканалом "ТНТ". Много негатива
она получила и от своих подписчиков: они недовольны тем, что их интернет-любимица
теперь работает в реалити-шоу с неоднозначной репутацией. Сама Спилберг
рассказала, что решение далось ей непросто.
"Я не была знакома с проектом. Слышала только о большом количестве скандалов", – отметила она. Саше пришлось внимательно изучить всю информацию, и девушка пришла к выводу: "проект сильно причесали". "Там практически нет мата, он весь запикан, нет эротических сцен", – пояснила она.
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