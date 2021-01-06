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Шоу-бизнес

"Чтоб по девкам не бегал": Пресняков-старший взялся за буйного Ширвиндта

Владимир Пресняков - старший. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Владимир Пресняков – старший не только талантливый музыкант, но и прекрасный педагог, который воспитал не одно поколение российского шоу-бизнеса. Например, в свое время он помог справиться с буйным нравом Михаила Ширвиндта.

Именитый актер обратился к другу за помощью, потому что не мог понять, как повлиять на сына. Молодой человек столкнулся с юношескими проблемами и начал вести себя довольно странно – "словил" звездную болезнь.

Владимир Пресняков – старший тогда гастролировал в компании Юрия Маликова, поэтому решил, что молодому Ширвиндту будет полезно поработать с ним. Он определил парня как рабочего сцены и не делал поблажек, несмотря на принадлежность к известной фамилии.

По словам музыканта, он хотел, чтобы сын актера познал все тяготы работы и научился ценить труд. "У Миши начались юношеские закидоны, его направили к нам, чтобы по девкам не бегал", – рассказал Владимир Пресняков – старший.

Михаил Ширвиндт наравне со всеми таскал тяжелые ящики с оборудованием, а после концертов помогал убирать аппаратуру. Как оказалось, воспитательные меры возымели эффект. После возвращения с гастролей сын актера взялся за голову и занялся собственными проектами. Он до сих пор благодарит отца и Владимира Преснякова за то, что показали ему путь в жизни.

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Автор:
6 января 2021, 11:20
Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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