Сын Ширвиндта начал продавать плазму переболевшего ковидом отца

Сейчас все страшное позади, Александра Ширвиндта выписали, и его состояние уже значительно лучше. Пока артист был в больнице, его сын Михаил отдувался перед поклонниками и рассказывал о здоровье звездного отца.
Михаил устал от бесконечных расспросов и решил выложить в "Инстаграм" видео, чтобы доходчиво все объяснить. На кадрах предстал и Александр Ширвиндт, который был бодр и даже шутил о своем здоровье.
"Почему я выздоровел, и выздоровел ли я, не известно никому. Поэтому давайте подождем", – заявил артист.
За кадром сын Ширвиндта пошутил о том, что уже продает плазму крови переболевшего отца с антителами к коронавирусу. Александр Ширвиндт призвал его не продешевить в этом вопросе.
"Говорят, у тебя их много. Хорошие? Не знаю, пока их никто не покупал", – сказал Михаил.
После выписки из стационара Александр Ширвиндт выполняет все предписания медиков – пьет витамины, соблюдает режим самоизоляции.
Где именно артист и его супруга могли заразиться ковидом, не понятно. Ведь они придерживались всех рекомендаций Роспотребнадзора и не посещали многолюдные места.
Напомним, ранее в Сети стали ходить слухи, что Ширвиндт уходит с поста худрук Театра Сатиры. Позже он и сам признался, что устал. Пока не известно, кто его сменит и когда.
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