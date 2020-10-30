"Потеряешь репутацию навсегда": сколько Пугачева с Пресняковым платят за эфиры

Молодые артисты часто считают, что достаточно занести на нужную радиостанцию пухлый конвертик с американскими денежными знаками, и станешь звездой. Мол, тогда твоя песня будет с утра до ночи в эфире. Но так ли это на самом деле? Ответ знает вице-президент Российской Академии Радио Юрий Кости

"Не знаю, что происходит у коллег, но мы ведем себя циничной точки зрения – глупо, – уверяет Кости. – Ведем себя так давно, и пока не позволяли себе девственность в этом вопросе потерять. Коммерческое размещение на станциях "ГПМ Радио" недопустимо, системы платных ротаций никогда не существовало и на других станциях".

Хотя, конечно, желающих занести были. "В конце 90-х один замечательный человек, который создал не менее замечательную группу, принес чемодан денег на "Радио 101", и я его вежливо прогнал, – продолжает Костин. – После этого случился кризис 98-го, и как раз эти деньги бы очень сильно понадобились. Спасла ли эта ситуация в итоге мою репутацию? Не знаю. Раньше для кого-то репутация имела большое значение, сейчас все больше и больше я слышу: "Ну и дурак!".

Костин отлично знает природу этого явления. "Желание заплатить происходит от того, что люди, те, кто не прошел огонь, воду и медные трубы, как, например, Меладзе, Агутин, Алла Борисовна Пугачева или Володя Пресняков, эти люди не понимают, что, заплатив однажды, потеряешь репутацию навсегда, – уверяет медиамендежер".

Алла Пугачева не раз подчеркивала, что никогда за эфиры не платила и к этому же приучила всех своих талантливых родственников. Может быть, именно поэтому, благодаря своему таланту и труду, она и стала главной звездой страны.