Петросян оставил маленького сына ради развлечений

Евгений Петросян решил не отставать от молодой жены, поэтому выбрался на светское мероприятие вместо того, чтобы проводить время с маленьким сыном. Юморист оставил ребенка няне.

Весной 2020 года в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой появился малыш. Мальчика назвали Ваганом в честь деда. Малыш периодически остается без родительского внимания, ведь у его отца и матери есть работа, а также много различных занятий. Время от времени им приходится оставлять малыша под опекой родственников и специально нанятых людей.

Недавно молодая жена комика решила сменить обстановку и отправилась со своей матерью отдыхать подальше от дома. Она заявила, что хочет побыть среди женщин и развеяться. Вагана она доверила звездному супругу и няне малыша. Только вот Евгений Петросян не захотел сидеть с Ваганом и тоже отправился развлекаться.

Юморист приятно провел время в компании актера Александра Олешко в Московской государственной консерватория имени П. И. Чайковского. Молодой отец наслаждался музыкой австрийского композитора Иоганна Штрауса в исполнении оркестра. Об этом Евгений Петросян сообщил в своем инстаграм-канале. Некоторые подписчики остались раздосадованы тем, что звездные родители оставили Вагана с няней вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом вместе всей семьей.