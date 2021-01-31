"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником

Иван Ургант иронично высказался по поводу расставания Ольги Бузовой с рэпером Давой. Он вовремя остановился, чтобы дать звезде время прийти в себя после личной драмы.
Шоумен вспомнил о свадебной церемонии поющей ведущей и Давида Манукяна на Мальдивах и захотел узнать, почему же они пожелали расстаться. Ольга Бузова в ответ выразила свою неготовность комментировать всю ситуацию.
"Ты сильная женщина, легко это пережив"шь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия?", – пошутил Ургант. После этого он отметил, что не будет развивать тему дальше.
Артистка поняла, что курс процедур для восстановления здоровья и сил в текущей ситуации ей просто необходим. Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм.
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