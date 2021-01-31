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"Легко это переживешь": Ургант пошутил над Бузовой в связи с расставанием с любовником

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com
Телеведущий пригласил в студию шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Ольгу Бузову. Он поднял болезненную для певицы тему.
прочитано 327 раз

Иван Ургант иронично высказался по поводу расставания Ольги Бузовой с рэпером Давой. Он вовремя остановился, чтобы дать звезде время прийти в себя после личной драмы.

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Шоумен вспомнил о свадебной церемонии поющей ведущей и Давида Манукяна на Мальдивах и захотел узнать, почему же они пожелали расстаться. Ольга Бузова в ответ выразила свою неготовность комментировать всю ситуацию.

"Ты сильная женщина, легко это пережив"шь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия?", – пошутил Ургант. После этого он отметил, что не будет развивать тему дальше.

Напомним, Ольга Бузова ранее прервала молчание и впервые прокомментировала расставание с видеоблогером и музыкантом. Дава тоже не остался в стороне. Звезда тяжело переносит разрыв отношений с известным рэпером, это сказывается на ее самочувствии. Теледива решила поправить здоровье в лечебнице.

Артистка поняла, что курс процедур для восстановления здоровья и сил в текущей ситуации ей просто необходим. Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм.

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Автор: 31 января 2021, 12:12 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Бузова какая дива?
Проститутка- да!!!!!
Гость
Ответить
Бузова обследуется, лежит под капельницей, ,выходит с огромным количеством рекомендаций от докторов,а через небольшое время ,начинает тот же образ жизни Находит любой случай,любое событие,чтобы пойти в питейное заведение и все эти, надуманные события отметить ,было бы за что то зацепиться ,не важно,главное выпить и с кем то Раньше каждый месяц с Дави отмечали день встречи Что значит УЙМА времени ,а главное огромное желание Интересно будут ли продолжать пиарщики Бузовой настаивать ,убеждать, что Бузова трудолюбивая ,правда,когда они это пишут нужны доказательства,но их нет
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