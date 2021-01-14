Уехавшие из страны Утяшева и Воля нашлись в пустыне

У Павла Воли и Ляйсан Утяшевой двое детей – семилетний Роберт и пятилетняя София. На новогодних каникулах семья отправилась на Мальдивы, а сейчас они наслаждаются отдыхом в ОАЭ.
В своем "Инстаграм" Ляйсан показала подписчикам, как они весело проводят время. Пара активно публикует фото и видео с отдыха. В Эмиратах они посетили крупнейший в мире аквариум, а также покатались в пустыне на байках.
Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. В 2013-м у них родился первый ребенок, а через два года второй. Семья не показывает лица детей в соцсетях.
Этой осенью Павел Воля трогательно поздравил жену с восьмой годовщиной свадьбы. Он опубликовал в своем "Инстаграм" слайд-шоу из совместных фотографий и написал эмоциональную речь.
Ранее "Дни.ру"писали, что округлившаяся Ляйсан Утяшева заговорила об очередной беременности. Изменения фигуры гимнастки разглядели на фотографиях внимательные подписчики. Ее обвинили в том, что она якобы с помощью фотошопа скрывает свое особое положение. Ляйсан Утяшева высмеяла слухи и дала понять, что это утка.
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