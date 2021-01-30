Ковыляет согнувшись: появились свежие кадры с переломаной Кудрявцевой

Некоторое время назад знаменитая блондинка серьезно травмировалась – заработала перелом крестца, когда случайно упала на территории своего загородного дома. Лера Кудрявцева постепенно выздоравливает. Телеведущая даже начала принимать гостей.
Накануне к знаменитости заглянул давний друг – перец Сергей Лазарев. Чтобы подбодрить приятельницу, вокалист купил ей огромный букет белых роз.
Кудрявцева сама встретила Лазарева у двери. Лере, судя по всему, пока трудно передвигаться. Немного согнувшись, она опирается на трость. Телеведущая очень обрадовалась приезду приятеля.
Сергей не переставал восхищаться внешним видом Леры. "Скажите мне, может ли человек, вот так выглядеть с переломом крестца?!" – спрашивал он. Вокалист предположил, что теледива готовилась к его приходу. Кудрявцева подтвердила догадки Лазарева. Перед встречей с певцом она сделала макияж и сменила пижаму на симпатичный костюмчик.
Отметим, на Леру Кудрявцеву в последнее время свалилось много несчастий. Сначала знаменитости пришлось удалить грудные имплантаты, так как один из них протек. Спустя время ведущая подхватила коронавирусную инфекцию. Не успела заезда оправиться от недуга, как заработала перелом.
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